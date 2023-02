Union africaine : le général Mahamat Deby se rend à Addis Abeba pour une conférence

Le président de transition Mahamat Idriss Deby a quitté N'Djamena tôt ce 17 février 2023 pour Addis Abeba. Dans la capitale éthiopienne, le chef de l’État participera à la 36ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine consacrée à « l’Accélération de la mise en œuvre de la Zone de Libre Echange Continentale (ZLECAF) ».



Outre le 36ème sommet de l’Union Africaine, le Président de la République participera à la 2ème Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS).



Le Président de la République a été salué à son départ à l’aéroport international Hassan Djamous, par le Premier Ministre de Transition, M. SALEH KEBZABO, le Chef d’Etat-Major Général des Armées, quelques membres du Gouvernement, le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence, le Chef d’Etat-Major Particulier à la Présidence, le Directeur de Cabinet Civil Adjoint, le Conseiller à la Défense et Mme le Maire de la ville de N’Djaména.