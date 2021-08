Union africaine : le président de la Commission regrette la rupture des relations entre l’Algérie et le Maroc

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, exprime son profond regret concernant la rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc, pays piliers de l’UA. il déplore toute détérioration des relations fraternelles, historiques, multidimensionnelles des deux États et des deux peuples maghrébins frères.



Moussa Faki Mahamat appelle les dirigeants des deux pays à s’abstenir de tout acte de nature à inciter à l’escalade, et à s’engager résolument dans une logique de paix et de coopération fructueuse dans les intérêts bien compris des deux peuples.



Enfin, le président de la Commission de l’Union africaine réitère l’entière disponibilité de l’Organisation qu’il dirige, à promouvoir toute initiative en vue de la reprise de leurs relations fraternelles au service de la paix et de la prospérité au Maghreb et en Afrique.