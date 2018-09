Vantage Capital s’est départie avec succès de son investissement dans New GX Capital

Vantage Capital (www.VantageCapital.co.za), le plus important gestionnaire de fonds de dette mezzanine en Afrique, a annoncé aujourd’hui avoir complètement liquidé son investissement dans New GX Capital (« New GX »), une société de premier plan détenue à 100 % par une famille noire sud-africaine. Cette sortie procure aux investisseurs du Fonds III de Vantage un […]

Vantage Capital (www.VantageCapital.co.za), le plus important gestionnaire de fonds de dette mezzanine en Afrique, a annoncé...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...