Violences policières aux USA : La Chine et l'Iran réagissent

La mort de l'afro-américain George Floyd aux États Unis ne cesse de susciter des réactions dans le monde. La Chine s'est dite inquiète de la "maladie chronique" du racisme aux USA, suite à cet incident.



Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Chine, Zhao Lijian, les manifestations aux USA sont la conséquence de "la gravité du problème du racisme et de la violence policière aux Etats-Unis".



Pour sa part, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, a demandé lundi aux fonctionnaires et à la police américains "d'arrêter la violence contre (leur) peuple" et de les "laisser respirer."



En fin de semaine dernière, le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a qualifié de meurtre la mort de George Floyd. Il a appelé les USA à s'investir davantage pour mettre fin au racisme.