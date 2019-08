Visite officielle du Président Azali Assoumani en France : vers une nouvelle dynamique de partenariat

Le Président Comorien Azali Assoumani était en visite officielle en France du 22 au 25 juillet dernier. Cette volonté de dialogue renouvelée entre présidents français et comorien est le symbole qu’une nouvelle étape a été franchie dans la relation bilatérale entre les deux pays.

En parallèle à la rencontre entre les deux présidents, le Ministre Comorien des Affaires étrangères, Souef Mohamed El-Amine, et son homologue français, Jean Yves Le Drian, ont signé un Document Cadre de Partenariat (DCP) formalisant les engagements des deux pays dans plusieurs domaines primordiaux : la Protection des vies humaines en mer, la Formation et l’Insertion socio-professionnelle des jeunes, l’Agriculture, la Santé et l’Education.

Annexé au DCP, un Plan de Développement France-Comores (PDFC), doté de 150 millions d’euros sur trois ans et mis en œuvre par l’AFD, se traduira par une multiplication par 10 des moyens engagés par la Coopération Française aux Comores. La circulation régulière et maîtrisée des personnes entre les îles de l’archipel des Comores et Mayotte sera également l’une des priorités de ce plan, incluant des actions conjointes contre les trafics d’êtres humains.

