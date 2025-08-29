Vladimir Poutine attendu en Chine pour une visite stratégique du 31 août au 3 septembre

Du 31 août au 1er septembre, Vladimir Poutine participera au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin. L’événement portera sur l’état actuel et les perspectives de coopération au sein de l’organisation, ainsi que sur les grandes questions internationales et régionales.



Le 1er septembre, une réunion au format SCO Plus se tiendra également à Tianjin. Elle réunira, aux côtés des États membres de l’OCS, les chefs d’État observateurs, les partenaires de dialogue, ainsi que plusieurs nations et organisations internationales invitées par la Chine.



Une rencontre trilatérale Russie–Chine–Mongolie



Le 2 septembre, Poutine, Xi Jinping et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh se rencontreront à Pékin pour discuter des priorités de coopération trilatérale. Le même jour, des entretiens bilatéraux de haut niveau auront lieu entre la Russie et la Chine, axés sur le renforcement du partenariat global et de la coopération stratégique entre les deux pays.



Les discussions porteront notamment sur les dossiers économiques, sécuritaires et énergétiques, ainsi que sur la coordination des deux puissances dans les instances multilatérales.



Un invité d’honneur aux commémorations



Le 3 septembre, Vladimir Poutine participera en tant qu’invité d’honneur aux cérémonies officielles marquant le 80ᵉ anniversaire de la victoire sur le Japon militariste et la fin de la Seconde Guerre mondiale.