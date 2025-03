Habitudes à Adapter pendant le Ramadan

Au Ftour (premier repas) : Optez pour des dattes, riches en sucres, fibres et minéraux. Consommez des boissons chaudes et sucrées (thé, infusions, tisanes). Une bouillie de céréales traditionnelle, comme l'eau au natron, est recommandée. Limitez la consommation d'aliments sucrés.

Deuxième repas : Prenez-le 2 à 3 heures après le premier. Variez votre alimentation et respectez la satiété. Évitez les aliments trop gras.

Troisième repas (Souhour) : Ce repas est crucial. Le Prophète a dit : « Faites le Souhour car c’est un repas béni » (Hadith rapporté par al-Bokhari).



La Consommation d'Eau au Natron

Conclusion

Manger trois repas et éviter les excès.

Pour la rupture du jeûne, privilégiez des aliments sucrés et chauds, comme l'almé Atrone.

Assurez-vous que le troisième repas soit consistant avant le lever du soleil.

Hydratez-vous suffisamment le soir et le matin avant de débuter le jeûne.

Pratiquez une bonne hygiène dans la préparation, la conservation et la consommation des mets.

Le défi majeur durant le jeûne est la déshydratation, qui peut entraîner fatigue et baisse de performances physiques et intellectuelles. Pour éviter cela, il est essentiel d'appliquer les bons principes de nutrition.L'(composée de farine de mil, natron, sucre, épices et eau chaude) protège les vaisseaux, limite le mauvais cholestérol, facilite le transit et lutte contre la constipation. Cependant, les personnes souffrant de pathologies (diabète, hypertension, etc.) devraient limiter ou éliminer cette consommation. Une consultation médicale avant, pendant et après le Ramadan est recommandée.Il est important de :Enfin, une activité physique légère, comme une marche après le repas, est bénéfique, mais évitez les exercices intenses pendant le jeûne.