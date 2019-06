ACTUALITES Votre communication avec des stars du foot et de la mode

- 27 Juin 2019 modifié le 1 Janvier 1970





Profitez d’une promotion de communication visuelle proposée par Club DRH (http://www.Club-DRH.com/) dans les domaines du sport et de la mode. Augmentez la visibilité de votre marque avec des célébrités. Dans le sport Jean-Pierre PAPIN ( Ballon d'Or 1991)

Ballon d'Or 1991) Sonny ANDERSON ( le génial buteur brésilien)

( le génial buteur brésilien) Emmanuel PETIT (champion du monde France 1998)

(champion du monde France 1998) Stéphane GUIVARCH ( champion du monde France 1998)

( champion du monde France 1998) Sylvain WILTORD ( champion d'Europe France 2000)

( champion d'Europe France 2000) Robert PIRES ( champion du monde France 1998)

( champion du monde France 1998) Anne-Sophie SEVRETTE, ex-Miss et Mannequin professionnel international, son réseau d'ex-Miss du concours officiel Miss France et de Mannequins internationales. Les prestations de l’agence (http://www.Club-DRH.com/) Mise à disposition d'une Star du Foot pour votre événement en France Nous proposons nos services partout en France. Vous souhaitez plus de visibilité pour vos évènements, nous mettons à votre service des célébrités qui avec le temps sont resté des légendes. Pour une durée de 4h, nous mettons à votre disposition une célébrité sportive qui a marqué l'histoire du foot une somme de: 8 000 euros HT / 9 600 euros TTC. Dans la prestation sont inclus : les frais de déplacements de la Star

les droits à l'image de la Star sur la vidéo réalisée de l'événement et des photos prises durant l'événement

la mobilisation d'un vidéaste chargé de filmer la prestation

le montage d'une vidéo de 1'50'' prête à poster sur les réseaux sociaux mettant en valeur le Client

le référencement sur internet de la vidéo pour dynamiser son audience. Durant les 4 heures, les entreprises clientes peuvent en profiter pour convier des clients grands comptes à une opération de convivialité, pour organiser une journée « portes ouvertes », pour programmer une opération commerciale avec communication en amont de l'événement... La Star se prêtera bien volontiers aux selfies, autographes, conversations avec les clients et partenaires présents. Mise à disposition d'une Personnalité de la Mode pour votre événement en France Pour une durée de 4 heures : 3 000 euros HT / 3 600 euros TTC. Dans la prestation sont inclus : les frais de déplacements de la Personnalité

les droits à l'image de la Personnalité sur la vidéo réalisée de l'événement et des photos prises durant l'événement

la mobilisation d'un vidéaste chargé de filmer la prestation

le montage d'une vidéo de 1'50'' prête à poster sur les réseaux sociaux mettant en valeur le Client

le référencement sur internet de la vidéo pour dynamiser son audience. Durant les 4 heures, les entreprises clientes peuvent en profiter pour convier des clients grands comptes à une opération de convivialité, pour organiser une « portes ouvertes », pour programmer une opération commerciale avec communication en amont de l'événement... La Personnalité se prêtera bien volontiers aux selfies, autographes, conversations avec les clients et partenaires présents. Information utile : Samedi 21 septembre 2019, de 9h à 16h, à Paris, inscription d'une équipe de 7 joueurs au tournoi de foot en salle organisé à Paris, avec la participation d'une équipe de « Old Stars » forte de 3 champions du monde France 1998, d'un Ballon d'Or et de buteurs emblématiques des grands championnats européens : 1050 euros HT / 1260 euros TTC par équipe inscrite, soit 150 euros HT seulement par joueur inscrit. Durant le tournoi, il sera possible de réaliser autant de photos et de vidéos souhaitées avec les « Old Stars », libres de droits, devant vos roll-ups, qui pourront être utilisées à des fins de communication sur les réseaux sociaux des entreprises participantes. Une même équipe peut être composée, au libre choix des inscrits, de joueurs représentant plusieurs entreprises. Mise à disposition d'une Personnalité de la Mode pour votre événement tous pays à l'exception de la France Pour une durée de 8 heures : 4 000 euros HT / 4 800 euros TTC. Dans la prestation sont inclus : les frais de déplacements de la Personnalité

les droits à l'image de la Personnalité sur la vidéo réalisée de l'événement et des photos prises durant l'événement

la mobilisation d'un vidéaste chargé de filmer la prestation

le montage d'une vidéo de 1'50'' prête à poster sur les réseaux sociaux mettant en valeur le Client

le référencement sur internet de la vidéo pour dynamiser son audience. Durant les 8 heures, les entreprises clientes peuvent en profiter pour convier des clients grands comptes à une opération de convivialité, pour organiser une « portes ouvertes », pour programmer une opération commerciale avec communication en amont de l'événement... La Personnalité se prêtera bien volontiers aux selfies, autographes, conversations avec les clients et partenaires présents. Mise à disposition d'une ex-Miss régionale du concours officiel Miss France pour votre événement en France Pour une durée de 4 heures : 1 000 euros HT / 1 200 euros TTC. Dans la prestation sont inclus : les frais de déplacements de la Personnalité

les droits à l'image de la Personnalité sur les photos prises durant l'événement. Votre événement peut être un accompagnement de vos équipes dans des séances de sports (challenge sportif, jogging, salle de sports,...), une manifestation clients (dîners, portes ouvertes, démonstrations produits,...) ou un cadeau client consistant en une prestation originale privative de 4h de "personal shopper" (shopping à la « française » avec les conseils en image de la Personnalité). La prestation « personal shopper » est particulièrement apprécié des clients étrangers ravis d'être ainsi guidés et conseillés sur « l'élégance à la française ». Mise à disposition d'une ex-Miss régionale du concours officiel Miss France pour votre événement tous pays à l'exception de la France Pour une durée de 8 heures : 2000 euros HT / 2 400 euros TTC. Dans la prestation sont inclus : les frais de déplacements de la Personnalité

les droits à l'image de la Personnalité sur les photos prises durant l'événement. Votre événement peut être un accompagnement de vos équipes dans des séances de sports (challenge sportif, jogging, salle de sports,...), une manifestation clients (dîners, portes ouvertes, démonstrations produits,...), la participation à une opération commerciale ou plusieurs opérations commerciales sur les 8 heures (animations dans différentes boutiques d'une même galerie commerciale ou centre commerciale; animations dans plusieurs boutiques d'un même centre-ville). Les Modalités pour réserver votre prestation Transmettre à directeur@club-drh.com votre preuve de virement à réaliser avant le 28 juin 2019 minuit, l'adresse du déroulement de l'action, la raison sociale de l'entité à laquelle transmettre la facture acquittée, les coordonnées téléphoniques directes de la personne à contacter pour définir ensemble les modalités pratiques (nature de la prestation, date de la prestation, identité de la Personnalité). RIB à utiliser pour réserver votre Forfait-Prestation tout compris Titulaire SASU ACCOMPAGNEA IBAN FR76 1562 9026 0800 0224 1380 231 Code BIC CMCIFR2A Domiciliation Crédit Mutuel Nord Europe. Toutes nos prestations sont à un tarif flash valable jusqu'au 28 juin 2019 à minuit. Distribué par APO Group pour Club DRH.

