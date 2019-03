Voyager du Gabon à la Russie le 16 mai avec Jann Halexander et Veronika Bulycheva

Des rives du Gabon aux rives de la Russie : voilà un voyage original, il fallait y penser. Un voyage surprenant, un spectacle intriguant avec Jann Halexander, natif du Gabon ('C'était à Port-Gentil') et Veronika Bulycheva ('Ma Russie', 'Tout ira bien'). Des artistes chanteurs confirmés, avec leurs parcours, leurs publics qui vont proposer un mélange de théâtre et de chanson au grand public. Ce sera donc au Nez Rouge le 16 mai. Le spectacle ne devant pas laisser indifférent, on peut raisonnablement penser qu'il y aura des 'prolongations'. Un événement.