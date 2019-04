Widad Babikir, l'épouse d'Omar El-Béchir empêchée de quitter Juba

Le journal Al-Watan a rapporté lundi que Widad Babikir, l'épouse du président soudanais déchu Omar El-Béchir, a été empêché de quitter Juba en direction de Dubai. Selon le journal, le frère du Président Abdullah Al-Bashir et Widad Babikir se trouvaient au Soudan du Sud deux jours avant la coup d'État militaire.



Le Gouvernement de Juba a refusé de les autoriser à quitter le territoire sud-soudanais pour une autre destination autre que Khartoum. Il leur a demandé de voyager vers une autre destination à partir de Khartoum et non à partir de Juba.



Une autre source a souligné que Widad Babeker était arrivée à Juba accompagnée de ses fils la veille de la chute du régime tandis qu'Abdullah Al-Bashir était arrivé avant le 6 avril pour des entretiens avec certains de ses partenaires.



L'ambassadeur du Soudan à Khartoum, Mian Dot, a déclaré au journal que le frère du président déchu Abdullah al-Bashir était à Juba depuis plusieurs jours mais qu'il est arrivé à Khartoum samedi. Il a nié la présence de l'épouse du président Wadad à Juba.