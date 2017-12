WorldRemit lève 40 millions de dollars pour viser 5 millions de clients en Afrique

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 7 décembre 2017/ -- Le leader du transfert d’argent digital WorldRemit (www.WorldRemit.com) vient de lever 40 millions de dollars pour orchestrer la nouvelle phase de sa stratégie de croissance, avec pour ambition de servir 10 millions de clients des pays émergents à l’horizon 2020. La moitié de ses clients se trouvent en Afrique.



Avec cette levée de fonds, WorldRemit permettra aux clients en Afrique de transférer de l'argent vers 148 pays aussi facilement que d'envoyer un message instantané, en utilisant l'application WorldRemit. Les pays d'Afrique qui reçoivent désormais des envois de fonds via WorldRemit deviendront des pays d'envoi. Plus important encore, le nouveau service rendra l'envoi d'argent vers l’Afrique plus rapide, plus facile et moins coûteux. Selon la Banque mondiale, les transferts inter-africains sont parmi les plus chers au monde.



Les transferts d’argent depuis 50 pays vers l’Afrique, représentent plus de la moitié des revenus de WorldRemit. L’entreprise gère actuellement 74% des transferts réalisés sur des comptes mobiles money, parmi les plus populaires en Afrique tels que MTN, Ecocash, Tigo Pesa, Vodafone M-Pesa, Airtel Money et Telesom Zaad. Ces derniers font de WorldRemit le leader mondial des transferts d’argent internationaux de mobile-à-mobile.



« Cette nouvelle levée de fonds va nous aider à continuer sur notre lancée en nous permettant de mettre notre service à la portée de millions de nouveaux clients aux quatre coins du monde. L'Afrique est un marché crucial pour nous et au cours des prochaines années, nous allons étendre nos services afin que les clients puissent envoyer et recevoir de l’argent avec WorldRemit, en bénéficiant des avantages de notre service en ligne rapide et sécurisé. », commente Ismail Ahmed, fondateur et PDG de WorldRemit.



Depuis son dernier tour de table, en 2015, WorldRemit a lancé 206 nouveaux services et enregistré une progression de 400% de ses volumes de transactions. Le mois dernier, WorldRemit est devenu le tout premier service de transfert d’argent en ligne partenaire officiel du club anglais d’Arsenal (www.Arsenal.com).



Ce tour de table (série C) est orchestré par LeapFrog Investments (www.LeapFrogInvest.com), le plus grand investisseur privé spécialisé dans les domaines des services financiers et de la santé pour les consommateurs des pays émergents avec le concours des investisseurs historiques Accel (www.Accel.com) et TCV (www.TCV.com).



Ce nouveau financement intervient après celui de Série B réalisé en 2015 par TCV, lui-même précédé par celui de Série A effectué par Accel et Project A en 2014 – il fût l’un des plus grands tours de table de série A jamais organisé en Europe.