WorldRemit permet aux bénéficiaires de fonds de gérer leur argent depuis leur téléphone

WorldRemit (www.WorldRemit.com/fr) le leader des services de transfert d'argent en ligne, présente de nouvelles fonctionnalités qui rendront plus facile l’accès aux fonds pour les bénéficiaires de plusieurs pays, dont le Cameroun, lorsque ceux-ci reçoivent de l’argent de leurs proches d’Outre-mer.

Les destinataires des transferts de fonds de tous pays, incluant le Cameroun, peuvent désormais créer et accéder à un compte WorldRemit (www.WorldRemit.com) étranger pour :

Recevoir de l'argent instantanément sur leur téléphone depuis plus de 50 pays, et dans plusieurs devises comme l’USD et en XAF.

Stocker leurs fonds dans l'application en plusieurs devises comme l’USD ou le XAF.

Retirer de l'argent à tout moment grâce à la large gamme d'options de paiement de WorldRemit, comme le cash pickup dans plus de 1 500 points de retrait, le virement bancaire ou encore le virement via mobile money.

Envoyer de l'argent aux autres clients de WorldRemit d’un autre pays qui possèdent les mêmes nouvelles fonctionnalités de l’application.

Demander de l'argent à leurs amis et à leur famille à l'étranger en créant une requête de virement (avec la possibilité de choisir le montant et la devise) dans l'application WorldRemit et en partageant la demande avec leur expéditeur via Whatsapp, SMS ou e-mail. Les expéditeurs peuvent ainsi facilement approuver et effectuer le transfert en quelques secondes.

Les nouvelles fonctionnalités de l'application sont entièrement gratuites et permettent aux destinataires des virements effectués avec WorldRemit de contrôler entièrement le moment et la manière de retirer leurs virements.



Environ 65% des adultes au Cameroun ne disposent toujours pas (https://bit.ly/31GBxVF) d'un compte bancaire. Avec ce nouveau service, une gamme complète d’options est disponible à distance pour les bénéficiaires de transfert d'argent effectués via l'application WorldRemit.

WorldRemit a lancé pour la première fois son service de transfert d'argent en ligne vers le Cameroun en 2012, et le volume des transferts vers ce pays augmente d’année en année de plus 90%. Grâce à l'application ou au site web de WorldRemit, la diaspora camerounaise peut envoyer de l'argent à leurs familles en quelques clics, sans avoir à payer de frais élevés à un agent de transfert de fonds.

Andrew Stewart, Directeur Général de WorldRemit pour le Moyen-Orient et l'Afrique a déclaré : "Le Cameroun est l’un des dix pays au monde qui reçoit le plus de transferts WorldRemit, nous sommes donc ravis de faciliter la gestion des fonds de nos clients receveurs dans ce pays", a-t-il déclaré.

"Auparavant, seuls les expéditeurs de transferts WorldRemit pouvaient choisir si leur argent était reçu par dépôt bancaire, encaissement en espèces ou par virement mobile. Ce nouveau service permet aux destinataires, avec ou sans compte bancaire, de contrôler entièrement la façon dont ils gèrent leurs virements, ce qui leur permet de stocker des fonds dans un compte étranger dans plusieurs devises, de les envoyer à d'autres utilisateurs WorldRemit dans le même pays ou de retirer leurs argents à tout moment grâce à nos méthodes pratiques de paiement."

Pour plus d’information sur comment envoyer de l’argent au Cameroun, cliquez ici (https://bit.ly/2RljXl8)

