Wydad Athletic Club fait battre le cœur du Maroc lors de la Coupe du Monde des Clubs

Le match a débuté avec une forte domination de Wydad Athletic Club sur le club saoudien Al Hilal. La première phase du match s'est terminée sans but, les deux équipes se dirigeant vers la mi-temps sur un score de 0-0.



L'ambiance était festive avant même le début du match, avec une multitude de supporters en train de prendre d'assaut le stade avec enthousiasme. Les fans de Wydad Athletic Club ont été en mesure de créer une atmosphère de fête avant même le début du match, mettant en évidence leur engagement envers leur équipe.



Avec une première phase sans but, le match promet d'être serré et excitant pour le reste de la soirée. Les supporters de Wydad Athletic Club peuvent espérer voir leur équipe remporter ce match et honorer ainsi le récent exploit de l'Equipe Nationale lors de la Coupe du Monde.



Djimet Wiche, envoyé spécial au Maroc.