TCHAD Younous Korei Mallimi : le député au service de la diaspora tchadienne d’Amérique

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 23 Janvier 2025



A l’occasion des dernières législatives, le nouvel élu du peuple a présenté un programme politique qui se donne pour objectif de renforcer la position de la diaspora tchadienne en Amérique. Il s’agira alors de l’intégrer pleinement dans le développement du pays, tout en améliorant la vie quotidienne des concitoyens.

En ce début d’année 2025, le Tchad vient de marquer d’une pierre blanche, la consolidation de ses Institutions, à travers l’entrée pour la première fois depuis son indépendance en 1960, des représentants élus de la diaspora, à l’Assemblée nationale.



Les dernières élections législatives tchadiennes, faut-il le rappeler, marquent ainsi l'ouverture d'une nouvelle ère pour le peuple tchadien. Et cela est sans conteste un apport considérable, tant la richesse des diversités religieuses, culturelles et politiques du pays, fait des citoyens tchadiens, un modèle en matière de cohésion sociale.



Ainsi, à l’issue du scrutin du 29 décembre 2024, le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a remporté les quatre sièges en jeu dans les zones Afrique, Amérique, Asie et Europe. Les taux de participation ont varié, allant de 30,23% en Asie, à 61,75% en Europe.



Le 21 janvier 2025, le Conseil constitutionnel a procédé à la proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives tchadiennes. « C'est avec une immense gratitude que je m'adresse à vous une fois de plus, à la suite de l'annonce des résultats définitifs des élections législatives de la Diaspora pour la zone Amérique. Cette victoire, qui est avant tout la vôtre, marque un tournant historique pour notre communauté. Elle est le fruit de votre mobilisation exceptionnelle, de votre engagement sans précédent, et de votre volonté collective de faire entendre la voix de la Diaspora tchadienne », a déclaré Younous Korei Mallimi, candidat MPS élu pour la zone Amérique, dans un message de remerciements fort émouvant.



Quelques semaines avant, il avait déjà exprimé sa gratitude envers les organes du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), pour l’avoir sélectionné comme candidat du parti, car pour lui, « représenter la diaspora tchadienne est un défi », qu’il compte relever avec « humilité et un engagement total ».



Il faut rappeler qu’au cours de la campagne pour les législatives, intervenue au terme de son investiture par le MPS, le candidat Younous Korei Mallimi, avait déroulé son plan d’action axé sur quatre piliers principaux : renforcer l’unité et faire rayonner la diaspora en Amérique ; contribuer au développement social et économique au sein de la diaspora ; créer une relation mutuellement bénéfique entre la diaspora et le gouvernement et enfin ; améliorer l’accès aux services administratifs au Tchad et dans les représentations.



Intégrer la diaspora dans le développement du pays

Ce programme politique était ainsi conçu, pour renforcer la position de la diaspora tchadienne en Amérique, en l’intégrant pleinement dans le développement du pays d’origine, avec pour leitmotiv, l’amélioration des conditions de vie des concitoyens en Amérique.



En abordant les défis sociaux, économiques et culturels, et en exploitant les opportunités offertes par les ressources humaines et financières, il sera question de construire un avenir meilleur pour tous les Tchadiens. « Ensemble, nous allons œuvrer pour concrétiser vos aspirations et répondre efficacement à vos besoins. Comme dans de nombreux pays à travers le monde, la diaspora joue un rôle fondamental dans le développement politique, économique et social. Il est temps qu'au Tchad aussi, la Diaspora prenne toute sa place dans l'échiquier national », reconnait le député Younous Korei Mallimi.



Avec dévouement et rigueur, Younous Korei Mallimi compte se mettre résolument au service de la diaspora tchadienne qu’il connait si bien depuis des années. L’élu du peuple s'engage à relever les défis auxquels cette frange des nationaux est confrontée.



Pour le nouveau député, il s’agira de promouvoir l'inclusion, le développement économique, et assurer la participation de chaque Tchadien au sein des communautés. « Je m'engage à travailler d'arrache-pied, en collaboration étroite avec le ministère des Affaires étrangères, les ambassades et consulats tchadiens, l'Assemblée nationale, les organisations des colonies tchadiennes à l'étranger, et les associations des étudiants tchadiens », promet-il.



De manière générale, le MPS, sa formation politique, dominera l'Assemblée nationale avec 124 députés (65,15 %) des sièges. Il est suivi par le RNDT-Le Réveil avec 12 députés (6,8 %), le Rassemblement Démocratique du Peuple (RDP) qui compte 8 députés (4,25 %) et l'UNDR qui a 7 députés (3,72%), selon les résultats définitifs rendus publics par le Conseil constitutionnel.



Aujourd’hui, la communauté tchadienne d’Amérique est fière d’avoir à la représentation nationale, un homme d’action, ce d’autant plus que le parcours de Younous Korei Mallimi est éloquent en termes de mobilisation sur le terrain. Ses qualités humaines et intellectuelles restent un gage de cohésion sociale pour les Tchadiens de la diaspora, et un catalyseur de poids en vue du développement socio-économique du pays.



« Nous allons écrire une nouvelle page de l’histoire de notre Diaspora tchadienne ; une page marquée par l'unité, l'efficacité et l'espoir d’un avenir meilleur pour tous », conclut l’honorable député.







