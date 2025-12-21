Alwihda Info
TCHAD

Zakouma : La jeunesse du Salamat honore Cyril Pelissier pour l'excellence de sa gestion


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 21 Décembre 2025


Le Parc National de Zakouma a été le théâtre d'un moment de forte symbolique ce samedi 20 décembre 2025. L'Association des Jeunes Leaders du Salamat a officiellement remis un Certificat d'Excellence à Cyril Pelissier, Directeur d'African Parks, célébrant ainsi une décennie de renaissance pour ce joyau de la biodiversité tchadienne.


Sous l'impulsion de Cyril Pelissier, Zakouma a prouvé que la protection de la nature ne peut réussir sans l'humain. En intégrant l'éducation et l'emploi local au cœur de la stratégie du parc, African Parks a transformé les anciens risques de conflits en une collaboration fructueuse. Cette approche inclusive a permis de sécuriser le parc et de restaurer des écosystèmes autrefois menacés par le braconnage.

 

Pour Hamid Abdel-Aziz, président de l'association, ce certificat est le signe qu'une nouvelle génération de Tchadiens voit dans la protection de l'environnement une priorité nationale. En protégeant les girafes de Kordofan et les grands troupeaux d'éléphants, la direction du parc préserve bien plus que des animaux : elle protège l'identité culturelle et le potentiel touristique du Salamat.

 

Visiblement ému, Cyril Pelissier a dédié cette distinction à ses équipes et aux communautés locales. Cette reconnaissance souligne l'importance de la résilience : malgré les défis climatiques et sécuritaires, Zakouma se dresse aujourd'hui comme un bastion d'espoir. La gestion rigoureuse et la rigueur scientifique appliquées ici servent désormais d'inspiration pour d'autres parcs sur le continent.



