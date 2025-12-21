Alwihda Info
TCHAD

Salamat : Le SET se réinvente au Bahr-Azoum pour une défense accrue des enseignants


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 21 Décembre 2025


Le Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) renforce ses bases dans le Salamat. Ce samedi 20 décembre 2025, une nouvelle équipe dirigeante a été installée à Am-Timan pour le département du Bahr-Azoum, marquant le début d'une vaste campagne de restructuration provinciale.


Salamat : Le SET se réinvente au Bahr-Azoum pour une défense accrue des enseignants


 

L'école régionale d'Am-Timan a servi de cadre à l'élection de 14 membres dévoués à la cause enseignante. Le passage de témoin, consécutif à la fin de mandat du bureau précédent, a été salué par le Secrétaire Général provincial, Djamal Mahamat Ali, comme une preuve de la maturité politique du syndicat. Sous la direction de Djimotoum Bongtoloum, ce bureau a désormais la lourde tâche de porter les revendications locales pendant les quatre prochaines années.

 

Le nouveau bureau s'installe dans un contexte exigeant. Les défis sont nombreux : amélioration des conditions de travail, gestion des carrières et renforcement de la dignité professionnelle des enseignants du Salamat. L'objectif est de transformer cette "nouvelle équipe" en un interlocuteur solide face aux autorités éducatives, capable de négocier des avancées concrètes pour le système scolaire local.

 

Le Bahr-Azoum n'est que le point de départ. Le SET prévoit d'étendre immédiatement cette dynamique de renouvellement aux départements d'Aboudeïa et de Haraz-Mangueigne. Cette stratégie de proximité vise à créer une unité d'action sans faille à l'échelle de la province, garantissant que chaque enseignant, même dans les zones les plus reculées, soit représenté et entendu.



