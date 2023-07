Zimbabwe : Elon Musk s'intéresse à l'exploitation minière et à la production de lithium

L'homme d'affaires américain, d'origine sud-africaine, Elon Musk, mène des discussions avec les autorités zimbabwéennes sur une éventuelle participation aux projets d'exploitation minière et de production de lithium au Zimbabwe.



C’est ce qu’a déclaré le porte-parole du parti au pouvoir, l'Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patriotique (ZANU-PF), Christopher Mutsvangwa.



« Elon Musk est le dernier milliardaire à s'intéresser à notre lithium », a fait savoir la station de radio sud-africaine SABC, le citant vendredi. « Musk a approché notre président Emmerson Mnangagwa, lui envoyant un message disant qu'il voulait investir au Zimbabwe ». M. Mutsvangwa a déclaré que la participation éventuelle de M. Musk à un certain nombre de projets, y compris la production de lithium, était à l'étude.



Le Zimbabwe est le sixième producteur mondial de lithium, qui est largement utilisé dans les batteries des voitures électriques. Le pays possède les plus grands gisements de minerai de lithium d'Afrique, qui ne sont pas encore exploités. Elon Musk est le fondateur de Tesla qui fabrique des voitures électriques.