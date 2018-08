Addis Abéba, le 10 août 2018: Aujourd’hui, l’Afrique commémore la première Journée africaine de l’état-civil et des statistiques vitales sous le thème «Promouvoir un Système novateur universel de l’enregistrement de l’état-civil et des statistiques vitales pour la bonne gouvernance et une vie meilleure».

