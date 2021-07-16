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ألبرت في أبشه لتدشين المشاريع البنيوية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 16 Juillet 2021



ألبرت في أبشه لتدشين المشاريع البنيوية

وصل رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبرت صباح الجمعة إلى مدينة أبشه حاضرة وداي. وكان في استقباله في المطار حاكم الولاية واعضاء الحكومة وعدد من المسؤولين.

الهدف من هذه الزيارة للحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء هو تدشين مشاريع الطرق كجزء من برنامج لربط مناطق الشمال الشرقي مع أخواتها يجري بالفعل تنفيذ محوري أبشه - بيلتين (90 كم) وأبشه أمزوير (76.7 كم).

ويستفيد من هذا المشروع أيضا ولاية إنيدي الشرقي وإنيدي الغربي ووادي فيرا ، وولاية وداي وتتمثل قي المحاور التالية : أمزور - قيريدا - أمناباك - إريبا - عٌوربا - أمجراس - بهاي - تيني - أمنابك. وبلتين - عرادة - كالاييت - تربون - إيتو - كوارة - أم جراس.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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