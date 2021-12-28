أمينة تيجاني: "ضيعنا نصف الوقت ولم نتطرق إلى القضايا الأساسية التي تهم الشباب"



تحدثت السيدة أمنية تيجاني ، عضو هيئة الرئاسة المسؤولة عن إدارة فعاليات المنتدى الوطني للشباب التشادي في نسخته الثانية ، عن ضرورة الانخراط والمساهمة الإيجابية والتركيز على القضايا التي تهم الشباب بشكل مباشر.



قالت أمينة: ​​"من النادر جدًا أن نحظى بمثل هذه الفرص عندما يجتمع الشباب بمفردهم لمناقشة موضوع قطاعهم ،حتى الآن أهدرنا نصف الوقت المخصص لنا ، ولم نتمكن من معالجة الأمور والقضايا التي تهمنا كشباب.



وأضافت أمنية أن غالبية المداخلات كانت خارج نطاق التركيز المحدد ، ويبدو أن معظم المشاركين لم يفهموا محتوى المنتدى الذي يركز فقط على الشباب وما يؤثر على مستقبلهم.



ونصحت أمينة جميع المشاركين بأخذ القضية بجدية وحزم وإيلاء اهتمام خاص لتقدم الشباب.