أمينة تيجاني: "ضيعنا نصف الوقت ولم نتطرق إلى القضايا الأساسية التي تهم الشباب"

تحدثت السيدة أمنية تيجاني ، عضو هيئة الرئاسة المسؤولة عن إدارة فعاليات المنتدى الوطني للشباب التشادي في نسخته الثانية ، عن ضرورة الانخراط والمساهمة الإيجابية والتركيز على القضايا التي تهم الشباب بشكل مباشر.
قالت أمينة: "من النادر جدًا أن نحظى بمثل هذه الفرص عندما يجتمع الشباب بمفردهم لمناقشة موضوع قطاعهم ،حتى الآن أهدرنا نصف الوقت المخصص لنا ، ولم نتمكن من معالجة الأمور والقضايا التي تهمنا كشباب.
وأضافت أمنية أن غالبية المداخلات كانت خارج نطاق التركيز المحدد ، ويبدو أن معظم المشاركين لم يفهموا محتوى المنتدى الذي يركز فقط على الشباب وما يؤثر على مستقبلهم.
ونصحت أمينة جميع المشاركين بأخذ القضية بجدية وحزم وإيلاء اهتمام خاص لتقدم الشباب.