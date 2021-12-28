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TCHAD

أمينة تيجاني: "ضيعنا نصف الوقت ولم نتطرق إلى القضايا الأساسية التي تهم الشباب"


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 28 Décembre 2021



أمينة تيجاني: "ضيعنا نصف الوقت ولم نتطرق إلى القضايا الأساسية التي تهم الشباب"

تحدثت السيدة أمنية تيجاني ، عضو هيئة الرئاسة المسؤولة عن إدارة فعاليات المنتدى الوطني للشباب التشادي في نسخته الثانية ، عن ضرورة الانخراط والمساهمة الإيجابية والتركيز على القضايا التي تهم الشباب بشكل مباشر.

قالت أمينة: ​​"من النادر جدًا أن نحظى بمثل هذه الفرص عندما يجتمع الشباب بمفردهم لمناقشة موضوع قطاعهم ،حتى الآن أهدرنا نصف الوقت المخصص لنا ، ولم نتمكن من معالجة الأمور والقضايا التي تهمنا كشباب.

وأضافت أمنية أن غالبية المداخلات كانت خارج نطاق التركيز المحدد ، ويبدو أن معظم المشاركين لم يفهموا محتوى المنتدى الذي يركز فقط على الشباب وما يؤثر على مستقبلهم.

ونصحت أمينة جميع المشاركين بأخذ القضية بجدية وحزم وإيلاء اهتمام خاص لتقدم الشباب.


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