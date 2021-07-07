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أنجمينا تستقبل بعثة دبلوماسية لقضية مبعوث الاتحاد الأفريقي في تشاد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 7 Juillet 2021



أنجمينا تستقبل بعثة دبلوماسية لقضية مبعوث الاتحاد الأفريقي في تشاد
رفضت السلطات التشادية استقبال إبراهيما فال ، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى تشاد ، بحجة عدم التشاور قبل تعيينه ، وبغية التوصل إلى نتيجة ، يتوقع وصول مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي ، الدبلوماسي النيجيري بنكول أدويي  يوم الأربعاء 7 يوليو في انجمينا. 

كان قد قاد بعثة تقصي الحقائق التي استمرت سبعة أيام إلى تشاد ، في الفترة من 29 أبريل إلى 6 مايو 2021 ، بعد وفاة المشير إدريس ديبي إتنو ، لتقييم وضع الانتقال.

وصرح شريف محمد زين ، وزير الخارجية ، في مقابلة مع إذاعة صوت ألمانيا الدولية : "أعرب إبراهيما فال عن رغبته في الالتقاء بالسلطات التشادية المختصة لشرح ما حدث ، ونأمل أن يختفي هذا سوء الفهم الصغير قريباً"

وشدد السفير شريف محمد زين ، على عدم وجود سبب للتكهن ، فيما يتعلق بقدوم إبراهيما فال ، هناك شرط مسبق يجب حله بالتحديد ، يأتي بانكول لإزالة هذا الغموض ، ولا يوجد توتر بين الاتحاد الافريقي وتشاد.

 في بداية يونيو ، عين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وزير الخارجية السنغالي السابق وممثل الأمم المتحدة ، إبراهيما فال ، ممثلا ساميا لدعم المرحلة الانتقالية في تشاد.


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