Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

أوامر رئاسية لتجديد إجراءات إنالة المنح الدراسية بركيزة الشفافية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 29 Août 2021



أوامر رئاسية لتجديد إجراءات إنالة المنح الدراسية بركيزة الشفافية

وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن محمد إدريس ديبي ، يوم السبت 28 أغسطس ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحديد معايير شفافة لإعطاء المنح الدراسية ، على أساس التميز  والجدارة.

في كل عام ، تُمنح المنح الدراسية لحاملي البكالوريا التشادية لتمكينهم من التدريب دوليًا في مختلف المجالات ، يتم انتقاد شروط منح المنح بشكل منتظم.

يوم السبت ، قام رئيس المجلس العسكري الإنتقالي بترقية رئيس جامعة كارابوك التركية ، البروفيسور.  - رفيق بولات من رتبة فارس من وسام تشاد الوطني.  هذا الارتفاع يمنحه تقديرا للخدمة المقدمة للأمة التشادية من خلال تدريب عدد كبير من الطلاب التشاديين في هذه الجامعة.

دعا الفريق ركن محمد إدريس ديبي إلى دعم أفضل للمبتعثين وزيادة المنح الدراسية التي ستُمنح.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/08/2021

Tchad : le général Abakar Choua installé à la tête de la GNNT

Tchad : le général Abakar Choua installé à la tête de la GNNT

Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères 27/08/2021

Populaires

Tchad : les résultats du baccalauréat seront dévoilés dimanche

28/08/2021

Tchad : Esso propose 1000 $ à chaque employé, le personnel en conclut à une insulte

28/08/2021

Tchad : le Dar Sila a un nouveau sultan

28/08/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 18/08/2021 - Ambassade de Chine au Tchad

Traçage de l'origine du COVID-19 : la position de l'Ambassade de Chine au Tchad sur l'intervention du renseignement américain

Traçage de l'origine du COVID-19 : la position de l'Ambassade de Chine au Tchad sur l'intervention du renseignement américain

​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ ​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ 05/08/2021 - Moussa Nahar

ANALYSE - 23/08/2021 - Martin Hidgé Ndouba

Tchad : Doba, la ville qui n'a pas bénéficié de la manne pétrolière

Tchad : Doba, la ville qui n'a pas bénéficié de la manne pétrolière

Tchad : la manie du stupide et dangereux divertissement Tchad : la manie du stupide et dangereux divertissement 14/08/2021 - Steve Djénonkar

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter