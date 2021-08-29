أوامر رئاسية لتجديد إجراءات إنالة المنح الدراسية بركيزة الشفافية



وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن محمد إدريس ديبي ، يوم السبت 28 أغسطس ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحديد معايير شفافة لإعطاء المنح الدراسية ، على أساس التميز والجدارة.



في كل عام ، تُمنح المنح الدراسية لحاملي البكالوريا التشادية لتمكينهم من التدريب دوليًا في مختلف المجالات ، يتم انتقاد شروط منح المنح بشكل منتظم.



يوم السبت ، قام رئيس المجلس العسكري الإنتقالي بترقية رئيس جامعة كارابوك التركية ، البروفيسور. - رفيق بولات من رتبة فارس من وسام تشاد الوطني. هذا الارتفاع يمنحه تقديرا للخدمة المقدمة للأمة التشادية من خلال تدريب عدد كبير من الطلاب التشاديين في هذه الجامعة.



دعا الفريق ركن محمد إدريس ديبي إلى دعم أفضل للمبتعثين وزيادة المنح الدراسية التي ستُمنح.