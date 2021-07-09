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إخطار رسمي إلى صحيفة أبا غارد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 9 Juillet 2021



إخطار رسمي إلى صحيفة أبا غارد

أخطرت السلطة العليا للإعلام السمعي البصري جريدة أبا غارد التحلي بالمهنية يأتي ذلك إثر نشر مقال يتضمن تشهير بالمرأة خاصة المسؤولة ، منتهكا أخلاقيات المهنة ، والنصوص المنظمة للعمل الصحفي.

بحسب البيان الصادر من السلطة العليا للإعلام السمعي البصري ان مسؤولي الجريدة اعترفوا بالخطأ ، قدمت السلطة العليا للإعلام السمعي البصري بدورها تحذير وأكدت أنه في حالة تكرار مثل تلك المخالفات.. ستقرر السلطة: عقوبات أشد على الصحيفة ومدير نشرها.

للتذكير نشرت صحيفة أبا غارد مقالا وتعليقا في عددها 275 الصادر 25 مايو 2021 ، ألمحت فيه إلى امتلاك فيديو محتواه إباحي خطير شارك فيه مسؤولين في الحكومة خاصة رئاسة الجمهورية وبينمها وزيرة امرأة شابة.


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