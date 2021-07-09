إخطار رسمي إلى صحيفة أبا غارد



أخطرت السلطة العليا للإعلام السمعي البصري جريدة أبا غارد التحلي بالمهنية يأتي ذلك إثر نشر مقال يتضمن تشهير بالمرأة خاصة المسؤولة ، منتهكا أخلاقيات المهنة ، والنصوص المنظمة للعمل الصحفي.



بحسب البيان الصادر من السلطة العليا للإعلام السمعي البصري ان مسؤولي الجريدة اعترفوا بالخطأ ، قدمت السلطة العليا للإعلام السمعي البصري بدورها تحذير وأكدت أنه في حالة تكرار مثل تلك المخالفات.. ستقرر السلطة: عقوبات أشد على الصحيفة ومدير نشرها.



للتذكير نشرت صحيفة أبا غارد مقالا وتعليقا في عددها 275 الصادر 25 مايو 2021 ، ألمحت فيه إلى امتلاك فيديو محتواه إباحي خطير شارك فيه مسؤولين في الحكومة خاصة رئاسة الجمهورية وبينمها وزيرة امرأة شابة.