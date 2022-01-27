إدانة دولية في شأن أحداث دار وداي



أعربت كل من الاتحاد الأوروبي ، وفرنسا ، وألمانيا ، وإسبانيا ، وهولندا ، وكندا ، والولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة ، وسويسرا عن قلقها الشديد يوم الخميس بعد ورود تقارير عن عدد من القتلى والجرحى برصاص قوات الأمن في 24 يناير في أبشه



وأعربت الدول الكبرى أن قلقهم بشأن الأحداث في أبشه ، ويدعون إلى عودة الهدوء واستعادة شبكة الإنترنت وشبكات الاتصال في أقرب وقت ممكن.



ويشير البيان إلى أن "البعثات الدبلوماسية تدعم إمكانية ممارسة الجميع بحرية ومسؤولية للحق في التجمع والتظاهر ، وفقًا للقانون والمعايير الدولية. وهذا مهم أيضًا لانتقال شامل وسلمي".