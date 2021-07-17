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إضراب جاف في التعليم العالي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 17 Juillet 2021



إضراب جاف في التعليم العالي

قرر المعلمون والباحثون في التعليم العالي تعليق الأنشطة الأكاديمية اعتبارًا من 17 يوليو 2021 حتى الرضا التام.

عقد اليوم السبت 17 يوليو ، كل من الاتحاد الوطني لمعلمن وباحثين في التعليم العالي والنقابة العليا للمعلمين التشاديين بعد جمعية عمومية استثنائية في قاعة المدرسة الوطنية العليا في انجمينا ، وأعلنوا عن تعليق العمل اضرابا لمطالبهم المعلقة منذ زمن طويل ، وأوضحت النقابات أنها تحافظ على الحوار مع شركائها وتدعو إلى التضامن.

وفي السياق ذاته أعلن المعلم والباحثون بجامعة بالا عن إضراب جاف وغير محدد المدة يبدأ يوم الاثنين المقبل.

وتتعلق مطالب المعلمين والباحثين بشكل خاص بدفع المتأخرات والمكافآت وتكاليف التدريب وتحسين ظروف العمل.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

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