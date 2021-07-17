إعادة تنشيط القطاع النفطي في تشاد



حث وزير البترول والطاقة عمر توربو جرما ، في اجتماع له عبر الفيديو مع مسئولي شركات النفط للمطالبة على إحياء الأنشطة النفطية وتكثيفها ، وتوظيف الخريجين العاطلين عن العمل ، ومشاركة الشركات الوطنية في أعمال النفط وخفض تكاليف النفط.



قال عمر توربو جرما أن "إنعاش الاقتصاد الوطني هو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الانتقالية" وحث الوزير جميع الشركات على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير وتنفيذ بروتوكول كوفيد الذي يسمح للموظفين التشاديين الذين تم توقيفهم باستئناف الخدمة في أقرب وقت ممكن.



بحسب المذكرة الخاصة بالقطاع النفطي التي نشرها المرصد التشادي في نهاية شهر يونيو ، بلغت عائدات النفط 32.2 مليار فرنك سيفا في الربع الأول من عام 2021 مقابل 102.1 مليار فرنك سيفا الربع الأول من عام 2020 ، بانخفاض حاد بنسبة 68.4٪.



ويرتبط هذا الانخفاض بانخفاض ضرائب الشركات بسبب الأزمة الصحية العالمية في أوائل عام 2020 ، على الرغم من زيادة حجم الصادرات وسعر خام برنت.



في الربع الأول من عام 2021 ، لا يزال قطاع النفط يتسم بالوضع الصحي العالمي ، يتزايد استهلاك المنتجات البترولية بفضل استئناف الأنشطة في القطاع