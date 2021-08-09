إلقاء القبض على اثنين من عناصر الأمن المتورطين في اشتباكات ميتوتو



نجح الوفد الوزاري في تحقيق المصالحة بين المجتمعين اللذين كانا قد تشابكا على قطعة أرض مساحتها أقل من هكتار واحد ، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا إثر هذه الاشتباكات.



فور وقوع الحادث ، انتشرت قوات الأمن على نطاق واسع في منطقة النزاع ، ونزعت سلاح المدنيين ، وفي سياق مماثل أمر وزير الأمن العام سليمان أبكر آدم ، بعد سماعه من مسؤولين محليين بأسباب النزاع ، باعتقال جميع المحرضين المزعومين والمتواطئين معهم.



وقال الوزير : "لقد شرعنا في إلقاء القبض على الفور على جميع المحرضين البارزين والمتواطئين معهم ، وعنصرين من قوة الشرطة شاركوا في القتال بين الطائفتين. وشرعنا في القبض الفوري على جميع حاملي الأسلحة النارية".



وأكد الوزير اعتقال عنصرين من القوات الأمنية شاركا في القتال ، وتم اتخاذ إجراءات طارئة لنقلهما إلى سجون شديدة الحراسة.



شُكلت قوة على الفور لتأمين المنطقة ومراقبة السكان ، ولن يتم استخدام الأراضي المتنازع عليها من قبل المجتمعين حتى إشعار آخر.