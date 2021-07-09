إنجازات الدرك الوطني في الشطر الأول من عام

كشف المدير العام للدرك الوطني الجنرال جونتان مارسيل هوناتي ، عن إنجازات الدرك الوطني في الأشهر الستة الماضية.



في النصف الأول من عام 2021 ، ألقت قوات الدرك الوطني القبض على 230 مشتبهاً بهم في جميع أنحاء البلاد ، معظمهم من العاصمة ، وقدمتهم إلى العدالة. كما استعادوا 475 قطعة سلاح مختلطة ، من بينها 245 قطعة سلاح ناري ، و 230 سلاح بيضاء ، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات والمواد المحظورة والمقلدة ، إلخ. كما استعاد 62 دراجة نارية ، منها 13 مسروقة و 49 غير مسجلة.



استرجع الدرك سيارتين تابعتين لوزارة العدل التشادية ، وحافلة صغيرة برقم تسجيل 18B 6383 A.