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إنجازات الدرك الوطني في الشطر الأول من عام


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 9 Juillet 2021



كشف المدير العام للدرك الوطني الجنرال جونتان مارسيل هوناتي ، عن إنجازات الدرك الوطني في الأشهر الستة الماضية.

في النصف الأول من عام 2021 ، ألقت قوات الدرك الوطني القبض على 230 مشتبهاً بهم في جميع أنحاء البلاد ، معظمهم من العاصمة ، وقدمتهم إلى العدالة.  كما استعادوا 475 قطعة سلاح مختلطة ، من بينها 245 قطعة سلاح ناري ، و 230 سلاح بيضاء ، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات والمواد المحظورة والمقلدة ، إلخ.  كما استعاد 62 دراجة نارية ، منها 13 مسروقة و 49 غير مسجلة.

  استرجع الدرك سيارتين تابعتين لوزارة العدل التشادية ، وحافلة صغيرة برقم تسجيل 18B 6383 A.



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