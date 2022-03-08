إنشاء لجنة خاصة للتفاوض مع السياسيين العسكريين



قبل أيام قليلة من انعقاد الحوار التمهيدي في الدوحة (قطر) ، شكل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بموجب المرسوم رقم 0714 الصادر في 9 مارس 2022 ، لجنة خاصة مكلفة بالتفاوض مع السياسيين العسكريين وتتكون اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية من 24 عضوا.



الهدف من اللجنة الخاصة هو التوصل إلى مذكرة تفاهم مع السياسيين والعسكريين.



يعين رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالتفاوض مع السياسيين والعسكريين مقررين باللغتين الرسميتين في حال وجود مانع ، يعين عضوا في اللجنة ليحل محله.



يدعم اللجنة فريق فني متعدد التخصصات يتم تعيين أعضائه بأمر من رئيس الوزراء بناءً على مشورة رئيس الجمهورية الفريق الفني مسؤول عن مساعدة اللجنة الخاصة بالخبرات القانونية والمالية والفنية الأخرى.



وتقدم اللجنة الخاصة تقارير منتظمة إلى رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره بإبلاغ رئيس الجمهورية.