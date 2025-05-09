اتحاد الصحفيين التشاديين يختتم دورة تدريبية حول الفنون التحريرية في عصر الذكاء الاصطناعي



اختتم اتحاد الصحفيين التشاديين دورة تدريبية موجهة للصحفيين الناطقين باللغة العربية، تحت عنوان:

«الفنون التحريرية الصحفية في عصر الذكاء الاصطناعي 2025»، والتي استمرت لمدة يومين، وذلك في قاعة مركز الإيسيسكو بالدائرة الرابعة في نجامينا، بمشاركة أكثر من عشرين صحفيًا من مختلف المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة.



وخلال الدورة، تحدث كل من الدكتور عباس محمود طاهر، رئيس الاتحاد، والأستاذة تماضر الخنساء محمد أحمد، عن أهمية الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، وضرورة استخدام التطبيقات الرقمية بشكل مسؤول مع التمسك بأخلاقيات المهنة.



وقد تلقى المشاركون معلومات وخبرات متعددة في مجالات التحقيق الصحفي، التحرير، التقرير الصحفي، وتصحيح الأخطاء اللغوية الشائعة، كما استفادوا من محاضرات عبر الفيديو قدّمها خبراء من مصر وليبيا.



أكدت الدورة على أهمية تعزيز مهارات الصحفيين لمواكبة التطورات التقنية الحديثة، والاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإعلامي.