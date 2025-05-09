Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

اتحاد الصحفيين التشاديين يختتم دورة تدريبية حول الفنون التحريرية في عصر الذكاء الاصطناعي


Alwihda Info | Par سودة شرف الدين مهاجر - 9 Mai 2025



اتحاد الصحفيين التشاديين يختتم دورة تدريبية حول الفنون التحريرية في عصر الذكاء الاصطناعي

اختتم اتحاد الصحفيين التشاديين دورة تدريبية موجهة للصحفيين الناطقين باللغة العربية، تحت عنوان:
«الفنون التحريرية الصحفية في عصر الذكاء الاصطناعي 2025»، والتي استمرت لمدة يومين، وذلك في قاعة مركز الإيسيسكو بالدائرة الرابعة في نجامينا، بمشاركة أكثر من عشرين صحفيًا من مختلف المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة.

وخلال الدورة، تحدث كل من الدكتور عباس محمود طاهر، رئيس الاتحاد، والأستاذة تماضر الخنساء محمد أحمد، عن أهمية الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، وضرورة استخدام التطبيقات الرقمية بشكل مسؤول مع التمسك بأخلاقيات المهنة.

وقد تلقى المشاركون معلومات وخبرات متعددة في مجالات التحقيق الصحفي، التحرير، التقرير الصحفي، وتصحيح الأخطاء اللغوية الشائعة، كما استفادوا من محاضرات عبر الفيديو قدّمها خبراء من مصر وليبيا.

أكدت الدورة على أهمية تعزيز مهارات الصحفيين لمواكبة التطورات التقنية الحديثة، والاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإعلامي.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/05/2025

Tchad : Doba accueille un forum pour relancer la filière cotonnière

Tchad : Doba accueille un forum pour relancer la filière cotonnière

Tchad : Le Ministre PASSALE KANABE explore la C*coopération Euro-Africaine dans le secteur de l'eau aux Îles Canaries Tchad : Le Ministre PASSALE KANABE explore la C*coopération Euro-Africaine dans le secteur de l'eau aux Îles Canaries 09/05/2025

Populaires

Tchad : Accès facilité aux actes d'État Civil et Passeports pour la diaspora tchadienne

08/05/2025

Tchad - Bibliographie : Pleins feux sur Bachar Ali Souleymane, Secrétaire Général de la Primature

09/05/2025

Tchad : Idriss Youssouf Boy et Hachim Bouder condamnés à 5 ans de prison ferme pour corruption

09/05/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 03/05/2025 - Alwihda

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes

Comment sortir du FCFA et signer de nouveaux accords de coopération économique avec la France ? Comment sortir du FCFA et signer de nouveaux accords de coopération économique avec la France ? 16/03/2025 - Jean Paul Ntsengue, expert juriste.

ANALYSE - 08/05/2025 - Me Fayçal Megherbi

Article 6-1 de l’accord franco-algérien : Dix ans de présence, refus implicite annulé

Article 6-1 de l’accord franco-algérien : Dix ans de présence, refus implicite annulé

Tchad : à N’Djamena, l’indépendance financière des femmes fait fuir les prétendants au mariage Tchad : à N’Djamena, l’indépendance financière des femmes fait fuir les prétendants au mariage 07/05/2025 - Barra Lutter

REACTION - 01/03/2025 - Alwihda

Dr. Ahmat Yacoub Dabio : “L’assassinat de Yaya Dillo constitue une mauvaise image pour le Tchad”

Dr. Ahmat Yacoub Dabio : “L’assassinat de Yaya Dillo constitue une mauvaise image pour le Tchad”

Tchad : clarifications de l'ANAM sur la procédure disciplinaire contre l'ex-Directrice de la Planification Tchad : clarifications de l'ANAM sur la procédure disciplinaire contre l'ex-Directrice de la Planification 28/02/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter