









TCHAD اتحاد الصحفيين التشاديين يعلن عن توفر اللقاحات ضد كوفيد لصالح الصحفيين

Alwihda Info | Par Brahim Issa - 13 Juillet 2021







كما تعلمون فإن تشاد مثل جميع البلدان الإفريقية والعالم لم تفلت من موجة الإصابة بوباء كوفيد-19 اعتبارًا من مارس 2020. فقد تسبب هذا الوباء في وفاة 174 شخصاً من بين أكثر من 4900 شخصاً اصيبوا بهذا المرض الخطير في تشاد.



الصحفيون ايضا لم يسلموا من الإصابة بهذا المرض ، ولكن بفضل الرعاية الصحية العاجلة من قبل الخدمات الصحية ، استعاد الذين اصيبوا عافيتهم وتماثلوا للشفاء ، ولكن لا شيء يضمن بالا يصاب الصحفيون في المستقبل خاصة وأنهم على اتصال دائم مع الجمهور في إطار البحث عن المعلومات وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس covid-19. و من أجل ضمان التغطية الصحية لجميع الإعلاميين دون استثناء ؛ ابتدر اتحاد الصحفيين التشاديين بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني عملية تطعيم واسعة ضد مرض كوفيد -19 في مدينة أنجمينا وفي الأقاليم.



تهدف هذه العملية إلى تطعيم جميع الإعلاميين من القطاعين العام والخاص لحمايتهم من الإصابة وكذا التوعية بأهمية التطعيم.



ولهذه الغاية سيتم توفير قوائم داخل كل المؤسسات الإعلامية لتسجيل جميع العاملين في وسائل الإعلام بدءا من يوم الثلاثاء 13 إلى الإثنين 19 يوليو 2021 وسيتم الإبلاغ عن تاريخ التطعيم لاحقًا.



بالنسبة للصحفيين المتواجدين في المناطق الجنوبية يمكنهم التوجه إلى مدينة مندو لتلقي جرعتهم من اللقاح. وينطبق الشيء نفسه على أولئك الموجودين في المناطق الشرقية و الشمالية بالذهاب إلى مدينة أبشة المدينة الثالثة التي تتواجد بها مراكز التطعيم.



من أجل نجاح عملية التطعيم هذه يطلب الاتحاد من جميع المسؤولين عن وسائل الإعلام اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة. من جانب آخر ، نشكر وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني على تقبلها لمبادرتنا ونحيي العمل الهائل الذي تم من أجل توفير على هذا اللقاح لصالح السكان.



وأشكركم.



رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين : عباس محمود طاهر





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