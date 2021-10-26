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اجتماع أمني طارئ في فايا يرأسه والي ولاية بوروكو


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 26 Octobre 2021



اجتماع أمني طارئ في فايا يرأسه والي ولاية بوروكو

عقد والي ولاية بوركو ، الجنرال إسمت إسحاق الشيخ ، في 25 أكتوبر ، اجتماعا للأمن مع المسؤولين الأمنيين في المنطقة وبحضور ممثلي نقابة السائقين يهدف هذا اللقاء إلى إيجاد مسارات لحلول لمواجهة انعدام الأمن.

يأتي الاجتماع في أعقاب أعمال السطو التي وقعت قبل أيام قليلة في ضواحي فايا لارجو ، عاصمة ولاية بوركو تم اعتراض أربع سيارات تابعة لوكالات السفر من قبل البلطجية.

أعطى الحاكم تعليمات للقادة العسكريين لتحمل مسؤولياتهم في حماية السكان وحث نقابة السائقين على التعاون الصريح.

وأشار الحاكم إلى أنه "من غير المعقول أن يعرف اللص مسار السيارة ، بالإضافة إلى الركاب الذين يحملون الذهب والفضة ، بشرط عدم وجود تواطؤ على الإطلاق" وفقا للحاكم إنه يجب على القادة العسكريين استخدام جميع وسائلهم لتوفير مناخ سلمي للشعب.

ونشير إلى أن قوات الدرك الوطني ألقى القبض على أربعة مجرمين مزعومين لصلتهم بسرقة السيارات.



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