اربعة سنوات ولم تتم مناقشتهم حتي الآن



قسم الماستر بجامعة ادم بركة بأبشة يجتمعوا مع مدير الدراسات والإمتحانات وعميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصاديه ومسؤول قسم الماستر.



خلال مقابلة لنا مع الطلاب: يقولون منذ عن تم إفتتاح قسم الماستر عام 2016 تمت مناقشة مجموعتين كانوا جاهزين في قسم القانون عام 2020 وعام 2021 الا ان الإدارة لم تنظم اية مناقشة لأسباب يجهلونها .

وعندما يقابلون المسؤولين في الجامعة كل منهم يأتي لهم بتصريح لا يتوافق مع الآخر .



الدفعة الأولى فيها 40 طالب وطالبة من القسم العربي و 40 طالب وطالبة من القسم الفرنسي وهناك دفعة ثانية قد انهت الدراسة والبحوثات وهناك دفعة ثالثة في الدراسة حتي هذه اللحظة ، ولم تستطيع الجامعة ان تنهتى من مناقشة الدفعة الأولى.



خلال اجتماع لهم مع عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصاديه صباح الجمعة 1 ابريل 2022 أكد لهم ان الجامعة لا يوجد فيها ميزانية علما ان التسجيل في قسم الماستر مائة وعشرون ألف فرنك مدة الدراسة عامين.



بدوره مسؤول قسم الدراسات والإمتحانات الدكتور : تجانى السنى قال لهم لدينا مشكلة في ميزانية الجامعة وقربياً سوف تتم مناقشتكم ،لكنهم في كل مرة يجدون نفس الوعود يقول أحدهم نحن منذ سنتين لم تتم مناقشتنا. واخر يقول أربعة سنوات.

وقد أُعلن عن اخر موعد لتقديم البحوثات للمناقشة منذ 27 يناير 2022 المنصرم وتم تقديم 17 بحثاً جاهزاً للمناقشة منذ 7 شهور.



اما مسوؤل قسم الماستر : الدكتور بشارة أبو اكد في إجتماع له مع الطلاب ان الجامعة مفلسة تماماً ولا يوجد في ميزانيتها مبلغ عشرة ألف فرنك مؤكدا أن الجامعة لا تملك نزل لإستقبال الضيوف وتم طرد من في النزل ورمى كل ما بداخله خارج البيت ذلك لأن الجامعة عاجزة عن دفع إيجار المنزل.

مضيفاً سوف تتم مناقشة قسم اللغة العربية في الأيام القادمة وعددهم 8 طالب وطالبة ذلك لان المشرفين قد وافقوا على المناقشة وانتظار مستحقاتهم حال توفرت للجامعة ميزانية.

ووعد الطلاب بإيجاد حل لمشكلتهم بعد مرور شهر رمضان.

يذكر احد الطلاب البروفيسور : الطيب إدريس حلولو _ المغفور له بإذن الله كان له الفضل في مناقشة مجموعة 2021 حينما تولى نائب رئاسة الجامعة.



وبعد إتصال الطلاب بالمشرفين قد أكدو لهم بأن الجامعة لم تسدد مستحقات المناقشين والمشرفين الذين اشرفوا عليهم ومناقشتهم منذ عام 2020 وعام 2021 لذلك هم يطالبون الجامعة بحقهم والجامعة عاجزة حتى عن تسديد ايجار مسكن المحاضرين الوافدين إليها من الخارج.



والطلاب عالقون بعضهم منذ سنتين وآخرين لهم أربعة سنوات.