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TCHAD

اعتقال مسؤول تقليدي في بوروكو إثر توجيه اتهام تواطؤ الأمن مع قطاع الطرق.


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 26 Octobre 2021



اعتقال مسؤول تقليدي في بوروكو إثر توجيه اتهام تواطؤ الأمن مع قطاع الطرق.

استدعت السلطات الأمنية في بوروكو السيد حسن كاليبو سقومي أحد رؤساء كانتون ، يوم الاثنين ، اعتقلته السلطات التشادية وحجزته في المديرية العامة للمخابرات العسكرية حسبما علمنا من مصادر أمنية وعائلته.

وحسن كاليبو سقومي متهم بتسجيل صوتي واتساب اتهم فيهما الجنود التشاديين في ولاية بوركو بالتواطؤ مع القواطع ، مما تسبب في تزايد انعدام الأمن في الأيام الأخيرة بالمنطقة.

بالإضافة إلى ذلك ، طلب من سكان ولاية بوركو اتخاذ تدابير أمنية كافية لحماية أنفسهم من قطاع الطرق، "المركبات القادمة من تيبستي متجهة إلى فايا والمركبات التي تغادر فايا في اتجاه انجمينا أطلب منك التوقف عن القيادة.

قال رئيس الكانتون : "إنها الدولة التي تحافظ على انعدام الأمن والطريق في المنطقة لا يمكن لأي شخص خارج الولاية امتلاك مركبة عسكرية مزودة بسلاح 12.7 تعمل في ولاية بوركو لإدامة انعدام الأمن توقفوا عن السفر في مركباتكم الخاصة سنجد حلاً.

وأضاف : يهاجم قاطعو الطرق بانتظام لتجريد من الممتلكات لأنك خائف إذا لم يكن كذلك ، فلماذا لا يتعاملون مع أشخاص آخرين؟ لقد طلبت من حاكم ولاية بوركو عبر الهاتف أن يتحمل مسؤوليته في إعادة الأمن إذا لزم الأمر ، "
في غضون أسبوع تعرض الركاب للنهب في طريقهم إلى نجامينا في مركبات تابعة لشركات النقل من فايا في هجومهم ، تمكن المجرمون من أخذ عدة كيلوغرامات من الذهب ومبلغ كبير من المال.

بدأ اعتقال رئيس الكانتون هذا في إثارة مجموعة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.


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