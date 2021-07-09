الأمن يتهم مجموعة مسلحة بالتمرد في محافظة لينجا

قاومت مجموعة مسلحة ، قوات الدفاع والأمن إثر محاولة فض نزاع بين قريتين مجاورتين في لينجا بولاية شاري باقرمي ، بعد الاحتواء حبسهم الأمن بغية تحقيق.



وقعت الحادثة في محافظة لينجا أثناء نشوب نزاع أهلي بين قرية أجري الشرقي ، قرية أجري الغربي ، تدخلت القوات الأمنية في محاولة للسيطرة ، قاومت خلالها كتلة قوامها 27 رجلاً ، فيما أصيب قائد درك ليجا بجروح خطيرة ، وبعد الدعم سيطر الأمن على منطقة المقاومة وأحالوهم للتحقيق.



وبعد هذه المناسبة شجع المدير العام للدرك الوطني الجنرال جونتان مارسيل هوناتي عناصر الأمن وحثهم على توخي اليقظة لحماية البلاد من الانزلاق المدمر.