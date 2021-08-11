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الأمن يلقي القبض على مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا في كانم


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 11 Août 2021



الأمن يلقي القبض على مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا في كانم

أعلن حاكم كانم الجنرال عثمان إبراهيم جمعة ، اليوم الاثنين ، أن قوات الدفاع والأمن اعترضت مجموعة من 55 شخصا كانوا يحاولون الذهاب بشكل غير قانوني إلى ليبيا.

وقال الحاكم : "ألقى القبض على هؤلاء الهاربين على طريق غير شرعي يؤدي إلى ليبيا من قبل قواتنا الأمنية التي لم تفشل في مهمتها".

 وبحسب الحاكم فإن هذه المجموعة تأتي على رأس أولئك الذين سلكوا دائمًا نفس الطريق للوصول إلى ليبيا ، وقد دعا الجنرال عثمان إبراهيم جمعة هؤلاء الشباب إلى الاهتمام بشيء آخر غير اتباع طريق لا يجلب شيئًا".

وعلل قائلا : "بلدنا غني جدا: تربية ، زراعة ، تجارة. بالسماح لهؤلاء الشباب بالرحيل ، تفقد تشاد يدها الصالحة لتنمية البلاد".

للإشارة فقد ألقت قوات الدرك القبض على 118 شخصًا كانوا يحاولون أيضًا دخول ليبيا بشكل غير قانوني عبر شمال تشاد في ولاية كانم.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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