الإليزيه تستضيف لقاء خاصا بين ماكرون ورئيس المجلس العسكري

استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو في قصر الإليزيه صباح اليوم ، والذي وصل منذ أمس إلى باريس في زيارة ودية وعمل.



وركزت الجلسة الاستثنائية الأولى بين رئيس المجلس العسكري الانتقالي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، بشكل أساسي على التعاون الثنائي بين تشاد وفرنسا ، ومكافحة الإرهاب ، بحسب الرئاسة التشادية.



الى جانب رئيس المجلس العسكري الانتقالي نائب مدير مكتبه السيد عبد الكريم ادريس ديبي اتنو ووزير الخارجية شريف محمد زين ووزير المالية والميزانية طاهر حامد انجلين ووزير الدفاع اضافة الى المدير العام وكالة الوطنية للأمن الذي نسق مع السلطات الفرنسية عقد هذا الاجتماع.



وبعد الاجتماع الذي لم تحدد المصادر مدته ، غادر الرئيسان دون الإدلاء بأي تصريح في هذا الشأن.