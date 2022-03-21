الاعتداء على القضاة امر يتكرر



تعرض قاضي على الإعتداء والإهانة من قبل قوات نزع السلاح عند مدخل العاصمة انجمينا جهة توكرا قادماً من جنوب البلاد.

الاعتداء على القضاة والهجوم عليهم خارج المحاكم وداخلها امر يتكرر كثيرا

في تشاد.



هل الاعتداء القضاة عبارة عن تعليمات مقصودة،لإضعاف السلطة القضائية؟



علما ان في تشاد ثلاثة سلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

،بالرغم من صدور مرسوم يسمح فيه للعاملين في السلك القاضي حمل السلاح ويحق إستعماله في حالة الدفاع الشرعي.

قتل قاضي في مدينة ام حجر قبل شهور من مواطن سبق الإسرار والترصد.

وتم الإعتداء على قاضي في ماو .

واعتدي على قاضي آخر في مدخل العاصمة سابقاً.



السؤال الذي يطرح نفسه: هل السلطة القضائية في تشاد هي عبارة عن إدارة عادية كالادارات الأخرى بمنظور السلطة التنفيذية ولا يسمح لها إظهار مكانتها بقوة القانون ام أنها عبارة عن سلطة تقع مسؤولية حماية نفسها وقت تريد السلطة التنفيذية ذلك.



وما هي الإجراءات اللازمة التي يجب على السلطة القضائية والقضاة اتخاذها لحماية أنفسهم من الاعتداءت المتكررة ،حتماً سوف تتكرر مثل هذه الأحداث ما لم تضع الدولة حد لذلك.