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TCHAD

الانطلاقة الرسمية لتجمع أحزاب اليمين بقيادة حزب النصر


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 14 Juillet 2021



الانطلاقة الرسمية لتجمع أحزاب اليمين بقيادة حزب النصر

اجتمع خمسة عشر حزباً سياسياً لتشكيل كيان موحد يعرف باسم تجمع الأحزاب اليمينية ، وأعلن التجمع عن انطلاقه رسمياً بحضور قادة الأحزاب والعديد من مناضلي الأحزاب المتحدة.

بدأ الحفل بكلمة قصيرة تم فيها الإعلان عن الهيكل الإداري للتجمع أحزاب اليمين برئاسة زعيم حزب النصر الدكتور محمد النظيف يوسف (صاحب الفكرة) جرت المناسبة مساء اليوم 14 يوليو 2021 في المتحف الوطني.

في كلمته منسق التجمع الأحزاب والمتحدث باسم الأحزاب دكتور محمد النظيف يوسف ، أوضح بأن هذا التحالف ظهر قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2021 ، حيث أعلنوا انضمامهم إلى الحركة الوطنية للإنقاذ ، الأمر الذي أدى إلى إنشاء كيان موحد باسم تجمع أحزاب اليمين.

وأكد النظيف باسم الأحزاب أن التجمع يدعم المجلس العسكري الانتقالي وحكومته والمجلس الوطني الانتقالي المرتقب وكما تساند تنظيم الحوار الوطني الشامل الذي رحب به كل الشعب التشادي.

وفقا له فإن إنشاء هذا الكيان السياسي سيعزز مذكرات التفاهم الموقعة بين أحزاب التحالف والحركة الوطنية للإ نقاذ ، بل ويقوي روابط التعاون بين الطرفين وذلك من أجل نتيجة فعالة.

وشدد منسق التجمع محمد النظيف على ضرورة بذل جهود لمجاوزة المرحلة الانتقالية بسلام ، وحاثا جميع التشاديين في الداخل والخارج وسيما المغتربين السياسيين والمعارضة السياسية المسلحة على التريث من أجل تشاد بشمس جديد.

وأشار إلى أن التجمع سيسير وفق خارطة التي خلفه المشير إدريس ديبي إتنو والحفاظ على تعليماته.


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