الجمعيات الشبابية تحث الحكومة على التدخل السريع



أخطرت الجمعيات الشبابية المستبعدة من اللجنة المنظمة للحوار والمصالحة في مؤتمر صحفي الرأي الوطني والدولي ما حدث أمس السبت 24 يوليو 2021 بفندق راديسون بلو خلال اجتماع اختيار الشباب.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجمعيات أنهم لم يعترفوا بالتدريج الذي جرى أمس ومؤكدا أن هؤلاء لا يمثلونهم وطالب اللجنة المعنية بإعادة النظر في هذا السؤال من أجل المصادقة على الإدارة الجيدة لتنظيم حوار وطني شفاف.



وتقدمت الجمعيات بطلب إلى وزارة المصالحة والحوار على النحو التالي:



- إعادة النظر في هذا الاختيار أثناء انتخاب ملفات الترشح.

- مراعاة التمثيل العادل بين مجموعات الشباب.

- ما حدث بالأمس لا يمثل أحد العرب ، لكن كل من في هذه القاعة يرفض الفوضى التي حدثت بالأمس.



وفي نهاية المقابلة تدخل رؤساء الجمعيات ووصفوا رفضهم التام لاختيار ما حدث أمس.



تقرير : أبكر موسى ملكاياي