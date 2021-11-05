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TCHAD

الحبو : "أصبحت بعض المناطق خارجة عن القانون"


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 5 Novembre 2021



الحبو : "أصبحت بعض المناطق خارجة عن القانون"

استنكر وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان ، محمد أحمد الحبو ، السلوك الوحشي بعد انتشار مقاطع فيديو فظيعة للتعذيب على مواقع التواصل الاجتماعي.

دعا وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان ، محمد أحمد الحبو ، في 4 نوفمبر الدولة إلى "اتخاذ خطوات للقبض على المجرمين" ، بعد حالات اغتصاب متكررة ، وكذلك مقاطع فيديو فظيعة للتعذيب تم تصويرها في تيبستي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. الشبكات. تحدث خلال مؤتمر صحفي مع زملائه من الأمن العام والاتصالات.

وقال الحبو : "الأخطر من ذلك ، أنه في بعض مناطق تشاد التي أصبحت مناطق خارجة عن القانون ، يعامل الأفراد أبناء وطنهم بطريقة غير إنسانية ومهينة ومهينة إنهم يسجلون سلوكهم الوحشي وينشرونه على الشبكات الاجتماعية".

وحذر محمد أحمد الحبو من أن "كل من يخالف القانون سيحاكم أمام القضاء المختص".


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