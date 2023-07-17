الحزب الاشتراكي بلا حدود يدعو إلى توخي الحذر



أصدر الحزب الاشتراكي بلا حدود بيانا صحفيا أعرب فيه عن دهشته من الإجراءات السياسية والقضائية للسلطة العسكرية ، ووفقاً له ، فإن بعض المناورات تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين ، ولا سيما الرئيس الوطني للحزب يحي ديلو جرو.



وأكد أن السلطة الانتقالية اليائسة تتلاعب بمؤسسات الجمهورية لمنع الرئيس يحي ديلو من تأكيد حقوقه كمواطن ، مضيفاً بدلاً من الشروع في مشروع مصادرة السلطة ، يعتقد الحزب أن المجلس العسكري يجب أن يسعى بدلاً من ذلك إلى معالجة الوضع الاجتماعي والسياسي الفوضوي في البلاد.



وأشار إلى أن هذا الجو الاستبدادي يقوض الحقوق والحريات الأساسية للمعارضة. بصفته طرفًا معنيًا بإرادة المواطنين التشاديين الذين يتطلعون إلى الديمقراطية وسيادة القانون ، فإن قوات الأمن الفلسطينية تحذر السلطات الانتقالية من أي انزلاق وتحملها مسؤولية أي عواقب قد تترتب على ذلك.



وشدد الحزب الاشتراكي بلا حدود على دعوة مناضلي الحزب إلى توخي اليقظة في مواجهة هذا الوضع المقلق.