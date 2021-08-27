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الحكومة الانتقالية تدرس حلول الغلاء المعيشية في تشاد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 27 Août 2021



الحكومة الانتقالية تدرس حلول الغلاء المعيشية في تشاد

عقد رئيس الوزراء الانتقالي ، باهيمي باداكيه ألبرت ، اجتماعا في 25 أغسطس مع الفاعلين الاقتصاديين لتقديم حلول لقضية ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزداد أهمية.

وفقا لرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والصناعات اليدوية علي آجي محمد سيد ، فإن الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار البضائع في الميناء.  وقال علي محمد سيد "المشغلون الاقتصاديون استأجروا الحاويات بـ 2500 دولار واليوم تبلغ الحاوية 15 ألف دولار. وانعكست هذه التكلفة على أسعار البيع".

من جانبها قدمت نائبة رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك ، غاوتين لوس ، مقترحات لرئيس الحكومة.  "طلبنا من الهيئة الوطني للأمن الغذائي  أن يكون قادرًا على توفير مخزون كافٍ لإتاحته للسكان. كما طلبنا أن تكون إدارة المخزون جيدة لأننا ننتظر أولاً حتى تنتهي المخزونات قبل تقديم الطلبات ، "هي اضافت.

 في نهاية الاجتماع ، أصدر رئيس الوزراء باهيمي باداكيه ألبرت تعليماته للوزارات المعنية لإيجاد حل منسق مع أصحاب المصلحة.


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