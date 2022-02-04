الدرك الوطني يوقف رجلاً متنكرا كمستشار للرئيس الانتقالي ويصدر مراسيم تعيين مزيفة



أعلن المتحدث باسم قوات الدرك الوطني العقيد أبكر عبد الرحمن حقار صباح اليوم 04 فبراير اعتقال الرجل يقوم بدور المستشار الخاص لرئيس المجلس العسكري الانتقالي زيفاً ، بتقليد توقيعه وتسليم السير الذاتية لأشخاص و يوقع مراسيم كاذبة.



وأكد المتحدث باسم الدرك الوطني أن المزور انتزع ملايين فرنكات مقابل خدماته ولاحظت قوات الدرك وصول مبالغ تتراوح من 1 إلى 2.5 مليون فرنك سيفا.



قال المتحدث باسم الدرك "يقلد توقيع رئيس الجمهورية ، ويخلق على مستواه مراسيم لتعيين الرجال وقد أرسل له العديد من الأشخاص المال لتعيينهم في مناصب المسؤولية باعتباره مستشارًا لرئيس الجمهورية.



قرأ العقيد أبكر عبد الرحمن حقار الرسالة المزورة التي بموجبها تحصل على تفويض السلطة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي إلى المزور كما أصدر خطاب "موعد للاستشارة" يطلب من ضحاياه إرسال السير الذاتية.

