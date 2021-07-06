الدكتور أبكر لولر مدو يُنتخب رئيسًا لرابطة علماء دول الساحل

عقدت رابطة علماء دول الساحل جمعيتها العمومية الثالثة ظهر اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.



خلال عملية انتخابية شاركت فيها تشاد وموريتانيا ونيجيريا وقع الاختيار على شخصية الدكتور أبكر ولر مدو كرئيس للرابطة خلفا للبروفيسور أحمد مرتضي وفاز المرشح التشادي في الجولة الأولى بأغلبية الأصوات ، وسيقود الرابطة لمدة ثلاث سنوات قابل للتجديد.



يشارك في هذه الرابطة عدد من الدول الساحل أبرزها : الجزائر وليبيا وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو ونيجيريا والنيجر ومالي وغينيا كوناكري والسنغال.



وجرت مراسم الافتتاح الجمعية بحضور القائم بالأعمال في سفارة تشاد في بوركينا فاسو السيد أحمد أبوسكين يريما ، بالإضافة إلى سفراء الدول الأعضاء في الرابطة والسلطات العليا لبوركينا فاسو.



والدور الرئييسي للرابطة هو محاربة التطرف والتصدي عن الغزو الفكري السلبي عبر نوافذ الدين ، سيما الإسلامية.