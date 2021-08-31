الرابطة التشادية لحقوق الانسان: لم نعين ممثلا للرابطة في اللجنة المنظمة للحوار الوطني!



أصدر رئيس الرابطة التشادية لحقوق الإنسان ، لوالنغار يوغانغان ماكس ، بيانًا صحفيًا يوم الاثنين 30 أغسطس لتوضيح أن الرابطة التشادية لحقوق الإنسان لم تعين ممثلًا في اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل. وأوضح “لم يقم أي من أعضاء الرابطة بهذا التعيين.



وكان قد تم تعيين دوبان السينجار عضوًا في اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل تحت مظلة الرابطة التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وفقًا لمرسوم صادر في 30 أغسطس 2021 وقعه رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبرت.



وفقًا لأحكام النظام الأساسي واللوائح الداخلية للرابطةالتشادية للدفاع عن حقوق الإنسان ، لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار إلا من قبل مجلس التنظيم والرقابة أو رئيسه ، المخول بتمثيل الجمعية في جميع مستويات الحياة العامة.



تؤكد الرابطة تمسكها بموقف واكت تامّا وشركائها التقليديين ، ولا سيما اتحاد نقابات العمال التشادي (UST) ، الذين رفضوا أي مشاركة في الحوار. وتذكّر بأنه “بعيدًا عن رفض الحوار أو الامتناع عن الحوار الصادق أو رفضه ، فإن ذلك يمثل أيضًا أسلوبًا للتعبير عن الدفاع عن مصالح السكان لا يمكن أن يكون موضوعًا للمساومة”.