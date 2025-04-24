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السلام في تشاد: منظمات المجتمع المدني ترحب باتفاق الحكومة مع لجنة دفاع مسكي


Alwihda Info | Par سودة شرف الدين مهاجر - 24 Avril 2025



السلام في تشاد: منظمات المجتمع المدني ترحب باتفاق الحكومة مع لجنة دفاع مسكي

عقد إبراهيم آجي محمد، رئيس المنظمة غير الحكومية لبناء السلام والتنمية البشرية في منطقة الساحل (CPDHS)، مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم الموافق 24 أبريل 2025، في مقر دار الصحافة بحي مارسال في نجامينا، تناول فيه اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة ولجنة الدفاع الذاتي في مسكي.

وفي بيانه، أكد إبراهيم آجي محمد أن اتفاقية الدوحة للسلام، التي وُقّعت في 8 أغسطس 2022، تبعتها أعمال الحوار الوطني الشامل والسيادي، الذي انعقد في نجامينا من 20 أغسطس إلى 8 أكتوبر 2022، وقد شهدت هذه المرحلة دعمًا واسعًا من مختلف أطياف المجتمع التشادي، مؤكدين طموحهم المشترك في إعادة تأسيس الجمهورية على أسس جديدة.

وأشاد رئيس المنظمة بالخطوة الجديدة التي اتخذها المشير محمد إدريس ديبي، رئيس الدولة ورئيس الجمهورية، والمتمثلة في توقيع اتفاقية السلام مع لجنة الدفاع الذاتي في مسكي، بعد سبع سنوات من التوتر والصراع، معتبرًا إياها خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار وبناء السلام في البلاد.

ورحّبت المنظمة بهذه الاتفاقية، مؤكدة أنها تمثل تطورًا مهمًا في سبيل تحقيق الأمن والسلام في ولاية تيبستي. كما شددت على أهمية الحفاظ على سيادة تشاد، وحدتها الوطنية، وسلامة أراضيها، داعية إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، لما تسببه من خسائر مادية وبشرية جسيمة.

وفي ختام المؤتمر، أعلنت منظمة CPDHS استعدادها الكامل كمكوّن من مكونات المجتمع المدني للعب دورها في الرقابة والوساطة والتوعية، لضمان ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

سودة شرف الدين مهاجر


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