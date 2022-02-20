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السلطات الجمركية المصرية تضبط راكبة تشادية بمطار القاهرة تحاول تهريب كمية من الذهب


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 20 Février 2022



© Yom7
© Yom7

أفشلت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 59 سبيكة ذهبية مع راكبة تشادية، ‏حاولت تهريبها بين طيات ملابسها داخل حقائبها، لتضليل رجال الجمارك وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من تشاد، اشتبه أحمد الجمل مأمور اللجنة الجمركية في راكبة قادمة من تشاد، حاولت الخروج من باب اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادي، أفاد بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة، وقام فتحي فوزي نائب مدير الإدارة بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة من مؤمن حسن مأمور الجمرك عمرو عبدالمنعم مدير الحركة، تبين وجود ٥٩ سبيكة معدنية صفراء اللون بوزن ٧٨٠٠ جرام، يشتبه أن تكون من الذهب مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

وقد أعدت الجمارك المصرية محضرًا يبرر الحجز من خلال تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية من أجل "إحباط كل محاولات التهرب الجمركي


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