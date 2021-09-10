السلطات الصحية تعلن توظيف جميع الأطباء العالقين



ترأس وزير الدولة للتعليم العالي والبحث والابتكار ، مامادو جانا بوكار ، يوم الجمعة 10 سبتمبر ، بمدرج كلية العلوم الصحية بجامعة انجمينا ، حفل تخرج للدفعة الأولى من جامعة آدم بركة في أبشه.



وفي ذات السياق أعلن المدير العام لوزير الصحة العامة الدكتور اسماعيل بار بشار يوم الجمعة ان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد ادريس ديبي اتنو تعهد بتوظيف جميع الخريجين الطبيين الجدد البالغ عددهم 65 في الوظيفة العامة وباقي الخريجين في مجال الطب.



للإشارة بلغ عدد الخريجين من كلية الطب بجامعة آدم بركة 65 خريجا منهم خمس فتيات، أدوا قسم وأصبحوا الآن طبيبات هذه هي أول نزهة لفئة طبية.