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TCHAD

القائد العام للقوات المسلحة التشادية يترأس حفل نهاية العام لمدرسة براعم الجيش


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 31 Juillet 2021



القائد العام للقوات المسلحة التشادية يترأس حفل نهاية العام لمدرسة براعم الجيش

نظمت مدرسة براعم الجيش بتعاون مع المديرية العامة لمجموعة المدارس العسكرية حفل لنهاية العام الدراسي (2021) ، ترأس الحفل القائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق الركن أبكر عبد الكريم داود وبجانبه السفير الفرنسي لدى البلاد برتران كوشيري ، وبحضور ممثلي الوزارات المعنية وأسر الطلاب ذلك يوم أمس 30 يوليو في ساحة المدرسة .

سمى القائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق الركن أبكر عبد الكريم داود الدفعة الأولى من مدرسة براعم الجيش التشادي باسم "دفعة مشير تشاد إدريس ديبي إتنو" ذلك نظرا لمساهمته العسكرية ومواقفه الوطنية ٩للدفاع عن الوطن ، الامر الذي أكده مدير مدرسة براعم الجيش العقيد إبراهيم محمد دهب ، مشيرا إلى انها ستكون أولى نواة للمدرسة العسكرية التشادية المنتج محليا.

أما من جانب العميد أحمد يوسف المدير العام لمجموعة المدارس الوطنية أكد بأن باب المدرسة مفتوحة لجميع أطفال تشاد ، موضحا أن مهام الجندي هو أشرف المهن حيث انه يكافح من أجل ضمان الأمن والاستقرار.

وبجل السفير الفرنسي في بداية كلمته التضحيات التي قدمتها المشير إدريس ديبي إتنو في شأن الدفاع عن الوطن والالتزام المهني له ، مؤكدا ان الدفعة وجدت خير التسميات لأنه أحق من أن يشار اليه بالبان كونه جندي متمرس ، فليرقد روحه بسلام على حد قوله ، وشدد كوشيري على ضرورة استمرارية التعاون بين البلدين الشقيقين سيما في المجال الأمني ، موضحا أن فرنسا لن تتقهقر في دعم تشاد ، مضيفا ان فرنسا خصصت موارد لدعم هذا المشروع لمدرسة براعم الجيش ، لا سيما في اتعيين عاملين وفي سائر قطاع التعليم وقال السفير برتران كوشيري ، "إنها أداة صلبة طوعية لدعم مدرسة جنود الأطفال في تشاد".

وشهد الحفل تكريم الأوائل في الفصل الدراسي من بين 72 تلميذاً ، تم قبول 94.44٪ يحتل جيماتا بريس المرتبة الأولى في المدرسة بمتوسط ​​16.67 / 20.




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